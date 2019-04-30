Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki ülke liderinin, 8 Nisan Moskova’da yapılan Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının sonuçlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunduğu aktarıldı. Putin ve Erdoğan, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani ilişkileri artırmaya yönelik anlaşmaların etkili bir şekilde hayata geçirilmesinin, askeri-teknik alan dahil ortak projelerin ilerletilmeye devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Suriye’deki durumun değerlendirildiği görüşmede, 25-26 Nisan günleri Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan 12. Uluslararası Astana Görüşmeleri bağlamında, Suriye Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesinin öncelik olduğu dile getirildi. Bunun yanında, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya ve Türkiye’nin İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma yönündeki eylemlerini yakından koordine etmeye devam etmesinin önemi vurgulanırken terörist grupların etkisiz hale getirilmesi için etkili tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.

Libya’daki durumla ilgili endişeleri dile getiren Putin ve Erdoğan, bu ülkede bir an önce ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler nezdindeki politik çözüm sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundular.