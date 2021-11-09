  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kremlin’den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Gündem

Kremlin’den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bakü ve Erivan ile rutin temaslarda olduklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:27:00 -
Kremlin’den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında bugüne özel bir görüşme planlanmadığını belirterek, “Bakü ve Erivan’la tüm düzeylerde rutin temaslarımız var. Eğer üçlü bir zirve konusunda anlaşma sağlanırsa bilgilendirme yapacağız.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ’da Ermenistan işgalini sona erdiren savaşın yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bugün için herhangi bir görüşme planlanmadığını anlatan Peskov, “Karabağ’a yönelik üçlü bildirinin yıl dönümünde, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında herhangi temas planlanmıyor. Bakü ve Erivan’la tüm düzeylerde rutin temaslarımız var. Eğer üçlü bir zirve konusunda anlaşma sağlanırsa bilgilendirme yapacağız. Bu konuda henüz bir uzlaşı sağlanmadı.” diye konuştu.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, üç ülkenin lideri arasında video konferans yöntemiyle bir toplantı yapılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ancak böyle bir toplantının ne zaman gerçekleşebileceği konusunda kesin bir anlaşmaya varılmadığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener Kendi topuğuna sıktı! İYİ Parti’den
Siyaset

Akşener Kendi topuğuna sıktı! İYİ Parti’den "küfürbaz Lütfü" operasyonu!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında şehit yakınına ağır küfür eden Lütfü Türkkan’ın sadece Grup Başkanvekilliğinden istifa et..
Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı
Gündem

Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge güçlerinin Kerkük'e gireceğini ve asayişin Peşmerge'ye devredileceğini duyura..
Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!

Güney Kore'nin en büyük firmalarından biri olan Hyosung, Türkiye tarihinin en büyük yatırımlarından biri için harekete geçti. Dev şirket, T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay