0553 313 94 23

Kremlin sözcüsü Peskov, neden Türkçe öğrendiğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, neden üniversitede Türkçe öğrenmeye başladığını anlattı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:47
Kremlin sözcüsü Peskov, neden Türkçe öğrendiğini açıkladı

Rusya Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü mezunu olan Peskov, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğrencilerle görüşmede, eşi olan ünlü buz patenci Tatyana Navka'nın kızının, Türkçenin kariyerine nasıl yardımcı olduğu sorusuna yanıt verdi.

"Üniversiteyi ikinci girişten kazandım, tembeldim" diyen Peskov, Arapça öğrenmek istediğini ama öğretmenlerin ona Türkçe öğreneceğini söylediklerini aktardı.

'Türkiye'ye darbe zamanında anne babamla gelmiştik'

Türkiye hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getiren Peskov, "Türkiye'yle ilgili kafamda şöyle bir imaj vardı: 1980'de anne babamla Akdeniz turundaydık. Duraklardan biri İstanbul'daydı. O yıl Türkiye'de darbe olmuştu, her yerde korkunç tanklar, elinde silahla korkunç askerler duruyordu" ifadelerini kullandı.

'Üniversite yıllarında farklı gözlerle bakmaya başladım'

Üniversite yıllarında Türkiye'ye farklı gözle bakmaya başladığını söyleyen Peskov, anlatımını şöyle sürdürdü: "Burada size sadece Türkçe öğretmiyorlar, ülkeyi, bu ülkeyle ilgili her şey, kültürünü ve geleneklerini de öğretiyorlar. Eğer yürekten öğreniyorsan bir şekilde bu ülkeyi sevmeye başlıyorsun".

Peskov ayrıca 3. sınıftan itibaren Türk şirketlerinde çevirmen olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:47
  1. İstanbul
  2. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  3. Türkçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet
    1. Dakar'daki uluslararası fuarın..
    2. "Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi
    3. Yeni kütle çekim dalgaları kayda alındı
    4. Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar..
    5. Neustadter, Kasımpaşa'yı seviyor!..
    6. "Türkiye ve Rusya, F-35'lere karşı..."
    7. Mustafa Denizli'den kural hatası yorumu!
    8. Macron'dan protestolarda görevli..
    9. Maçın ardından
    10. Instagram gençler için yakın..
    11. Kasımpaşa yine Fenerbahçe'yi yenemedi
    12. CHP'den seçim vaadi: İstanbul'u Paris..
    13. İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı
    14. Kremlin sözcüsü Peskov, neden Türkçe..
    15. Suudi Arabistan ile Cezayir..
    16. Maçın ardından
    17. Haftanın kazananı Beşiktaş oldu!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
    19. Koeman'dan yıldız oyuncuya eleştiri:..
    20. Maçın ardından
    Maceracı ilk kez konuştu
    Maceracı ilk kez konuştu
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz