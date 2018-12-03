Kremlin sözcüsü Peskov, neden Türkçe öğrendiğini açıkladı

Rusya Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü mezunu olan Peskov, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğrencilerle görüşmede, eşi olan ünlü buz patenci Tatyana Navka'nın kızının, Türkçenin kariyerine nasıl yardımcı olduğu sorusuna yanıt verdi.

"Üniversiteyi ikinci girişten kazandım, tembeldim" diyen Peskov, Arapça öğrenmek istediğini ama öğretmenlerin ona Türkçe öğreneceğini söylediklerini aktardı.

'Türkiye'ye darbe zamanında anne babamla gelmiştik'

Türkiye hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getiren Peskov, "Türkiye'yle ilgili kafamda şöyle bir imaj vardı: 1980'de anne babamla Akdeniz turundaydık. Duraklardan biri İstanbul'daydı. O yıl Türkiye'de darbe olmuştu, her yerde korkunç tanklar, elinde silahla korkunç askerler duruyordu" ifadelerini kullandı.

'Üniversite yıllarında farklı gözlerle bakmaya başladım'

Üniversite yıllarında Türkiye'ye farklı gözle bakmaya başladığını söyleyen Peskov, anlatımını şöyle sürdürdü: "Burada size sadece Türkçe öğretmiyorlar, ülkeyi, bu ülkeyle ilgili her şey, kültürünü ve geleneklerini de öğretiyorlar. Eğer yürekten öğreniyorsan bir şekilde bu ülkeyi sevmeye başlıyorsun".

Peskov ayrıca 3. sınıftan itibaren Türk şirketlerinde çevirmen olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.