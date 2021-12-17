Kremlin: Erdoğan ve Putin'in dostane ilişkileri var

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin kendileri için kaygı verici olduğunu savunarak, NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerini “sürüngen istilası”na benzetti. Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasında dostane ilişkiler olduğunu aktardı.

'NATO'nun askeri altyapısı sınırlarımıza doğru kaymaya başlayacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazeteci Tina Kandelaki'nin sorularını cevapladı. Peskov, "Ukrayna doğrudan ve resmi olarak NATO'ya katılma niyetini beyan etti. Bu bizim için çok kötü, çünkü bu şekilde NATO'nun askeri altyapısı kaçınılmaz olarak sınırlarımıza doğru kaymaya başlayacak. Ukrayna'nın, NATO üyeliği olmasa bile bu ittifakın Ukrayna'yı nasıl yavaş yavaş özümsemeye, işgal etmeye başladığını görüyoruz” dedi.

Son olarak Ukrayna'da ortak faaliyetler yürüten NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmasını “sürüngen istilası”na benzeten Peskov, "Ukrayna'nın sürüngen istilasıyla NATO işgali gerçekleşiyor ve Rusya buna kayıtsız kalamaz" dedi. Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu “Güvenlik Anlaşması Taslağı” ile ilgili yorum yapan Peskov, "Bu çok yapıcı bir öneri. Bizi Avrupa'daki gerilimden koruyabilir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan ve Putin'in dostane ilişkileri var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasındaki ilişkilere değinerek bu ilişkiler sayesinde 2 ülkenin birçok soruna karşı ortak hareket ettiğini belirten Peskov, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanı Putin'le sıcak ilişkileri, hatta dostane ilişkileri var. Bu ilişkiler, ihtilaflar olmasına rağmen, en zor konularda bile bir araya gelmelerini ve en zor sorunları çözmelerini sağladı. Bu birçok kez yaşandı. Hem Suriye'de hem de geçmişte ikili ilişkilerde. Birtakım ihtilaflara rağmen Türkiye bizim çok önemli bir komşumuz, çok önemli büyük projelerde partnerimiz ve birçok bölgesel sorunun çözümünde muhatabımız" dedi.