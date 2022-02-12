Kremlin duyurdu! Putin'den Biden'a: Nedenini anlamadım
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti. Putin'in, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söylediği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin'in açıklamasında, Putin'in, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söylediği bildirildi.