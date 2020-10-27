KYK kredi başvurusu | Her yıl üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuruları alınıyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başladı. Hal böyle olunca KYK burs ve yurt başvuruları da henüz başlamadı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi yurtlar kurumu (KYK) burs başvurusu ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt ve burs başvuruları 19 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Ancak bu yıl başvurular halen başlamadı. KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman hangi tarihte başlayacağınö yenilik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK yurt burs başvuruları nasıl yapılıyor?

KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp başvurunu tamamlayabilirsiniz.

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Kimler KYK burs başvurusu yapabilir?

Pek çok kişi KYK burs başvurusu için gerekli şartları merak ediyor. İşte, burs başvurusu için gerekli şartlar:

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler.