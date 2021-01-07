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Eğitim Kredi ve burslar ne zaman yatacak? KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı?
Eğitim

Kredi ve burslar ne zaman yatacak? KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı?

Burs ve kredi ödeme tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan öğrenim kredisi ve burs alan binlerce öğrenci tarafından merak konusu olmuştu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada ödemelerin gece saatlerinden itibaren hesaplara yatmaya başladığını belirtti. Öte yandan ödemeler geçtiğimiz aylarda olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:45:00 -
Kredi ve burslar ne zaman yatacak? KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı?

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

 

2021 burs ve kredi ücretleri ne kadar?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi. Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.

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