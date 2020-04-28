Kredi muslukları açıldı

Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından üreticilere 1 milyar liradan fazla kredi kullandırıldı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, 2019’da toplam 8.2 milyar lira tutarında kredi dağıttıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bunların yüzde 80’ini ayni olarak veriyoruz. Şartlar öyle gerektirdi. Daha önce değişken faizli kredi kullandırıyorduk. Faize paralel olarak fiyat da yükseliyordu. Ancak 2018’deki döviz ve faiz artışında hem üyelerimiz hem de biz mağduriyet yaşadık. Bu mağduriyeti gidermek için belli ürünlerde sabit faize geçmeyi öngördük ve uygulamayı başlattık. Uygulamamız başarılı bulunuyor, çiftçilerimizden övgü topluyor.” Poyraz, tarımsal girdileri sabit kredilendirmek için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.