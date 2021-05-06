Kredi kartında temassız işlem limiti ne kadar? Şifresiz temassız işlem limiti ne kadar oldu?

Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) yapılan açıklamaya göre hızlı ve kolay olmasıyla hayatı kolaylaştıran temassız ödemelerde işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 350 TL'ye çıkarılması kararı alındı.

Şifresiz temassız işlem limiti ne kadar oldu?

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkarılırken, daha yüksek tutarlı alışverişlerde şifre istenecek. BKM, geçen yıl mart ayında 120 TL olan şifresiz temassız işlem limitini 250 TL'ye çıkarmıştı.

Kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemelerin hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Şubat ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 15'inin, yani her 7 kartlı ödemeden birinin temassız olarak yapıldığı açıklandı. BKM Genel Müdürü Canko, kredi kartları ile banka kartları ve ön ödemeli kartlar ayrı ayrı incelendiğinde, kredi kartlarının 38,9 milyon adetle yüzde 55'inin, banka kartları ve ön ödemeli kartların ise toplam 36,3 milyon adetle yüzde 22'sinin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğunu söyledi.