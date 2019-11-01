Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren haber! Bugün başlıyor
Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde kurumların bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6’lık üst sınır oranı bugün yürürlüğe giriyor.
Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6’lık üst sınır bugün yürürlüğe giriyor.
Artık bankalar esnaftan yüzde 5’e varan oranlarda komisyon alamayacak. Azalan komisyonlar, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.