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Ekonomi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren haber! Bugün başlıyor

Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde kurumların bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6’lık üst sınır oranı bugün yürürlüğe giriyor.

2019-11-01 10:19:00 -
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren haber! Bugün başlıyor

Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6’lık üst sınır bugün yürürlüğe giriyor.

Artık bankalar esnaftan yüzde 5’e varan oranlarda komisyon alamayacak. Azalan komisyonlar, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

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