Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Borçlar kaç taksitle ödenecek?

Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Yapılandırma nasıl yapılacak? Kimler kredi kartı borcunu yapılandırabilecek? Kaç taksitle geri ödeme yapılacak? Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? Kredi kartı borcu yapılandırmaları ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevapları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara da imkan sağlanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu.

Tüm borçlar tek çatı altında toplanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Esnaf ve sanatkarların giderleri için 22 milyar kredi

Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesinin 2018’de 31,1 milyar liraya yükseldiğini, esnafa desteğin 202 kat arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'ın da esnaf ve sanatkarların işletme giderleri karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracağını açıkladı.

Sigorta prim teşviki 5 puana çıkacak

Erdoğan, sigorta prim teşviki kapsamında 500 ve üzeri işçi çalıştıranlara 3 puan desteğinin 5 puana çıkarılacağını açıkladı.

İhtiyaç sahiplerinin elektriği devletten!

Ekonomideki her yeni göstergenin gelişme finansal saldırıların etkisinin ortadan kalkmaya başladığını gösterdiğini kaydeden Erdoğan "Bir taraftan tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağlanırken, her güzel gelişmeyi müjde olarak yansıtacağız. Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak" dedi.