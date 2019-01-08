0553 313 94 23

Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Borçlar kaç taksitle ödenecek?

Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Yapılandırma nasıl yapılacak? Kimler kredi kartı borcunu yapılandırabilecek? Kaç taksitle geri ödeme yapılacak? Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? Kredi kartı borcu yapılandırmaları ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevapları!

08 Ocak 2019 Salı 16:52
Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Borçlar kaç taksitle ödenecek?

Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Yapılandırma nasıl yapılacak? Kimler kredi kartı borcunu yapılandırabilecek? Kaç taksitle geri ödeme yapılacak? Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? Kredi kartı borcu yapılandırmaları ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevapları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara da imkan sağlanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu.

Tüm borçlar tek çatı altında toplanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

Esnaf ve sanatkarların giderleri için 22 milyar kredi

Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesinin 2018’de 31,1 milyar liraya yükseldiğini, esnafa desteğin  202 kat arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'ın da  esnaf ve sanatkarların işletme giderleri karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracağını açıkladı.

Sigorta prim teşviki 5 puana çıkacak

Erdoğan, sigorta prim teşviki kapsamında 500 ve üzeri işçi çalıştıranlara 3 puan desteğinin 5 puana çıkarılacağını açıkladı.

İhtiyaç sahiplerinin elektriği devletten!

Ekonomideki her yeni göstergenin gelişme finansal saldırıların etkisinin ortadan kalkmaya başladığını gösterdiğini kaydeden Erdoğan "Bir taraftan tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağlanırken, her güzel gelişmeyi müjde olarak yansıtacağız. Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak" dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:52
  1. kredi kartı borç yapılandırma 2019
  2. kredi kartı borç yapılandırılacak mı
  3. kredi kartı borcu kaç taksit
  4. kredi kartı borcu
  5. kredi kartı taksit yapılandırma
  6. kredi kartı yapılandırması
  7. kredi kartı yapılandırma 2019
  8. cumhurbaşkanı erdoğan kredi kartı yapılandırma
  9. erdoğan kredi kartı borcu yapılandırma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi
    1. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    2. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
    3. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    6. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
    7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    8. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
    9. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
    10. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
    11. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
    12. Temizlik simgeleri hamamlarımız
    13. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
    14. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
    15. Düzce'de eğitime kar engeli
    16. "Plastik kullanımını terk edip,..
    17. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
    19. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
    20. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'