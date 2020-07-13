Kredi borçlarının yapılandırılması esnafı sevindirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın takipte olan kredilerinin yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandıracaklarına ilişkin müjdesinin, esnaf camiasını sevindirdiğini aktardı.

Bu kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak talepte bulunduklarını hatırlatan Palandöken, "Mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, pandemi sonrasında işlerin eskisi gibi yürümediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafın büyük çoğunluğu yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Çoğu esnafımız iş yeri kirasını ödeyemez durumdayken böyle bir dönemde bu kredilerin ödenmesi mümkün olmayacaktı. Onun için bu kredilerin ertelenmesini talep etmiştik. Şimdi en büyük beklentimiz, aynı mektupta yer alan muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanması."