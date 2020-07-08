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Ekonomi

Kredi borçları ertelendi mi?

Bankalara kredi borcu olan vatandaşlar kredi borçlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kredi borcu bulunanlar bankaların kredi borçlarını ertelemesini istiyor. Son dakika haberine göre, BBDK kredi limitlerine ilişkin olarak, “Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli.” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:35:00 - 2020-07-08 10:35:43
Kredi borçları ertelendi mi?

Son dakika haberler: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı. Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."

 

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