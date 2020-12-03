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Spor Krasnodar Avrupa Ligi için avantajı yakaladı
Spor

Krasnodar Avrupa Ligi için avantajı yakaladı

Krasnodar Şampiyonlar Ligi E grubunda ile Rennes karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:03:00 -
Krasnodar Avrupa Ligi için avantajı yakaladı

Şampiyonlar Ligi E grubu 5. hafta mücadelesinde Krasnodar ile Rennes, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Krasnodar'ın golü 71. dakikada Marcus Berg'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Krasnodar, gruptaki puanını 4'e yükseltti ve son maçlar öncesi 3. sıra için avantaj yakaladı. Rennes ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grupta Chelsea ile Sevilla, 4. haftalar sonunda 10 puanla gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. maç haftasında Krasnodar, Chelsea deplasmanına gidecek. Rennes ise aynı haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

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