Kraliyet yemekler: Kral ve Kraliçelerin en sevdiği yemekleri neler? Kraliyet yemek kuralları

Tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekler merak edildi. Tarih boyunca önem kazanmış kişilerin en sevdiği, yediği yemekler listesi....

Kral Charles günde kaç öğün yemek yiyordu?

Kral günde sadece iki ana öğün yiyor: Kahvaltı ve akşam yemeği. Clarence House tarafından 2018'de o zaman prens olan Charles'ın 70. doğum gününü kutlamak için yayımlanan ve 70 gerçeğin yer aldığı listedeki 20. gerçekte "Prens öğle yemeği yemez" yazıyordu.

The Telegraph'ın eski kraliyet muhabiri Gordon Rayner bir keresinde Kral'ın öğle yemeğini yoğun programını bölen bir "lüks" olarak gördüğünü söylemişti.

Kral'ın en sevdiği yemekler neler?

2020'de Clarence House, Kral Charles'ın en sevdiği geç kahvaltı tarifinin fırında peynirli yumurta olduğunu açıkladı.

O dönemde Instagram'da yumurtaların bir fotoğrafını paylaşan Clarence House, "Prens ayrıca en sevdiği tariflerden birini, harika Britanya peynirlerimizden herhangi biri kullanılarak yapılabilen Fırında Peynirli Yumurta'yı da paylaştı" diye yazdı.

Mısır mutfağı o zamanlar Arap ve Akdeniz yemeklerinin birlikteliğinden oluşurken bizim Kleopatra'nın en sevdiği yemekler; güvercin dolması yanında mevsim sebzeleri, fasulye çorbası ve eğer zaman zaman abartmak isterse Nil'den gelen balıklar, incir ve fındıklı bala batırılmış kekmiş.

Kralların sevdiği diğer bir tarif ise; Charlotte Tarifi

Çilekli Charlotte Tarifi İçin Malzemeler

Pandispanya için:

3 yumurta

1, 5 su bardağı un

1, 5 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kreması için:

500 ml süt

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

40 gram tereyağı

2 yumurta

4 silme yemek kaşığı un

3 silme yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri ve için için:

½ kg çilek

kedi dili bisküvi

1 paket krem şanti

Çilekli Charlotte Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle pandispanyayı yapmakla işe başlayın. Pandispanya için yumurta, su ve şekeri katıp güzelce çırpın.

Daha sonra unu ve kabartma tozunu eleyip karıştırın. En sonda yağı ekleyip tekrar karıştırın.

Pastam 4 katlı ve kalıbım küçük bu ölçüler ona göredir aklınızdan çıkarmayın.

Pandispanyaları fırına verin.

Pandispanya pişerken kremaya koyulun. Krema için sütü ocağa alın. Başa bir çırpma kabında şeker, yumurta, un, nişasta, yarım su br ılık suyu çırpın.

Süt bir taşım kaynadıktan sonra diğer karışımınızı karıştırarak yavaş yavaş ilave edin. Koyulaşınca ocaktan alıp tereyağı atın ve iyice çırpın.

Kremanız hazır.

Pandispanyaları ortadan ikiye bölün en alttaki tabanın üstünü sütle hafifçe ıslatın. Daha sonra kremayı koyun ve çilek dilimleyip onu da kremanın üstüne koyun.

Diğer bütün katları da böyle yapın. En son katı koyduktan sonra krem şantinizi hazırlayıp pastayı krem şanti ile kaplayın.

Yanlarını kedi dilini yapıştırın. Üstüne de dilimlediğiniz çilekleri dizin ve pastanız hazır!!

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