0553 313 94 23

Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat yaptırdı

İngiltere Kraliyet Ailesinde Prens William- Kate Middleton'dan sonra Prens Harry'nin çiçeği burnunda eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, hacamat yaptırdı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat yaptırdı

İngiliz kraliyet ailesinde hacamat tutkusu… Prens William-Kate Middleton’dan sonra Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, hacamat yaptırdı.

5 bin yıl öncesine dayanan kadim tıp yöntemlerinden hacamat, ünlü isimlerin vazgeçilmezi oldu. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gwyenth Paltrow, hacamatla sağlıklı kaldıklarını söyledi. Şimdi de İngiliz kraliyet ailesi, hacamatı keşfetti. Prens William- Kate Middleton'dan sonra Prens Harry'nin çiçeği burnunda eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, hacamat yaptırdı.

Hacamat sayesinde sağlıklı doğum yaptı

Derinin neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılan hacamatın çok önemli faydaları olduğunu söyleyen ailenin doktorlarına büyük övgü var. Kate Middleton'ın çocuklarını hacamat sayesinde sağlıklı ve kolay dünyaya getirdiği ifade edildi.

İngiliz medyasına göre Meghan Markle, Kraliyet ailesinin birçok kuralını tanımadığı için Kraliçe II. Elizabeth tarafından eleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
  1. İngiltere
  2. İngiliz Kraliyet Ailesi
  3. Sussex Düşesi Meghan Markle
  4. Hacamat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, yılmadık"
    1. "Provokasyonlarla yolumuzdan..
    2. AFAD ekipleri eşeği kurtarmak için..
    3. İl diken üstünde! Her yerde hayvan..
    4. İşte Kılıçdaroğlu-Guadio arasındaki..
    5. Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel..
    6. "Büyük bir üzüntüye gark olacaklar"
    7. Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin..
    9. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir KOBİ'ye..
    11. AK Parti Yavuzeli ilçe belediye başkan..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı pazarda,..
    13. Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile..
    14. Denizlispor, Adana Demir'i ezdi geçti
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan..
    16. Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat..
    17. Multiplayer Chapter 7 Espor ve Oyun..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 2 yılda..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız hepsi..
    20. Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması:..
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi