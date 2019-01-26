Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat yaptırdı

İngiliz kraliyet ailesinde hacamat tutkusu… Prens William-Kate Middleton’dan sonra Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, hacamat yaptırdı.

5 bin yıl öncesine dayanan kadim tıp yöntemlerinden hacamat, ünlü isimlerin vazgeçilmezi oldu. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gwyenth Paltrow, hacamatla sağlıklı kaldıklarını söyledi. Şimdi de İngiliz kraliyet ailesi, hacamatı keşfetti. Prens William- Kate Middleton'dan sonra Prens Harry'nin çiçeği burnunda eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, hacamat yaptırdı.

Hacamat sayesinde sağlıklı doğum yaptı

Derinin neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılan hacamatın çok önemli faydaları olduğunu söyleyen ailenin doktorlarına büyük övgü var. Kate Middleton'ın çocuklarını hacamat sayesinde sağlıklı ve kolay dünyaya getirdiği ifade edildi.

İngiliz medyasına göre Meghan Markle, Kraliyet ailesinin birçok kuralını tanımadığı için Kraliçe II. Elizabeth tarafından eleştiriliyor.