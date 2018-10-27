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'Kral’ın Kaşıkçı açıklaması inandırıcı'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suud Kraliyet Ailesi’nin, gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilişkileri olmadığına ilişkin açıklamalarından şüphe duymak için bir sebep görmediklerini ifade etti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:44
'Kral’ın Kaşıkçı açıklaması inandırıcı'

“Kraliyet Ailesi’nin bu cinayeti kınadığını ve ailenin bunda dahli olmadığını söylediğini duyduk” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapılmasını istediği soruşturmada cevabı bulunacak sorular. Bunu (soruşturma başlatılmasını) memnuniyetle karşılıyoruz” vurgusunu yaptı. Kremlin’den açıklamanın, Suudi Arabistan’da yapılan ‘Çöl Davos’u’ adı verilen ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nda (FII), Rusya’nın Riyad yönetimiyle 5 milyar dolarlık anlaşma imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Kaşıkçı cinayeti sebebiyle birçok ülke tarafından boykot edilen konferansa Rusya kalabalık bir heyetle katılmıştı.

SELMAN: DOSTUMUZSUN
İngiliz Times gazetesi Prens Selman’ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini yazarak “Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz” demişti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:44
  1. cemal kaşıkçı

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