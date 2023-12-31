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Dünya Kraliçe tahttan kalktı
Dünya

Kraliçe tahttan kalktı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 21:21:00 -
Kraliçe tahttan kalktı

Danimarka’da 52 yıldır tahta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir şekilde sonlandırdı.

52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik’e bıraktığını açıkladı.

Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum" dedi.

Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu.

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