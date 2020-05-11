Kraliçe II. Elizabeth hakkında çarpıcı iddia
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de hayat normale çevirilmeye çalışılıyor. Ancak koronavirüse yakalanma ihtimali nedeniyle karantinada tutulan Kraliçe Elizabeth'in aylarca göreve dönmeyeceği söyleniyor.
Aşı bulunana kadar göreve dönmeyebilir
Ülkede koronavirüs tedbirlerinde gevşemeye gidilse de İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin görevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.