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Dünya

Kraliçe II. Elizabeth hakkında çarpıcı iddia

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:32:00 -
Kraliçe II. Elizabeth hakkında çarpıcı iddia

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de hayat normale çevirilmeye çalışılıyor. Ancak koronavirüse yakalanma ihtimali nedeniyle karantinada tutulan Kraliçe Elizabeth'in aylarca göreve dönmeyeceği söyleniyor.

Aşı bulunana kadar göreve dönmeyebilir

Ülkede koronavirüs tedbirlerinde gevşemeye gidilse de İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin görevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.

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Yorumlar

hamido

Kuş beyniyle akıl veriyor ....
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