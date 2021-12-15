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Dünya Kraliçe Elizabeth'in "Noel" inadı
Dünya

Kraliçe Elizabeth'in "Noel" inadı

Omicron varyantı İngiltere'de etkisini artırırken, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Noel'i kutlama konusunda kararlı görünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:32:00 -
Kraliçe Elizabeth'in "Noel" inadı

Omicron varyantı kaynaklı vakalar İngiltere'de artmaya devam ederken, ülkede ilk ölüm kayıtlara geçti.

Londra yönetimi yeni tedbirleri açıklarken, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ise Noel'i kutlama konusunda kararlı görünüyor.

İngiliz basını, Kraliçe'nin, Omicron dalgalanmalarına rağmen parti planlarına devam ettiğini yazdı. Kraliçe'nin aile üyeleriyle akşam partisinde bir araya geleceğini aktaran Mirror, bir Kraliyet kaynağının, "Şu anda planlar devam ediyor ama belli ki son ana kadar gözden geçirilecek." dediğini belirtti. Parti, Buckingham Sarayı'ndan 95 yaşındaki Kraliçe'nin şu anda ikamet ettiği Windsor'a taşındı.

Philip'siz ilk Noel

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşılayacak. Philip, geçtiğimiz nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 

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