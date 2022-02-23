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Dünya Kraliçe Elizabeth öldü mü? Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama
Dünya

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama

Covid- 19’a yakalanan Kraliçe Elizabeth’in öldüğü iddiaları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Nisan ayında 96 yaşına girecek Kraliçe Elizabeth, ilk aşısını ocak 2021'de olmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 16:57:00 -
Kraliçe Elizabeth öldü mü? Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı. Covid-19'a yakalanan Britanya Kraliçesi Elizabeth'in hafif olan işlerine döndüğü duyuruldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in semptomlarının hafif olduğu bilgisine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" denildi.

Geçtiğimiz hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Kovid-19'a yakalanmıştı.

73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. kez Kovid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.

Tahttaki 70. yılı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz haftalarda 6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlamıştı.

 

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