Koronavirüse yakalanan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, İngiltere Kraliçesi koronayı yendi mi?

Kraliçe Elizabeth iyileşti mi sağlık durumu

Kraliçe Elizabeth şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı. Kraliçe'nin hastalığı hafif geçirdiği açıklanmıştı. Kraliçe Elizabeth'in koronavirüsü yendiği ve işlerinin başına geçtiği açıklandı. Kraliçe'nin salgın tedbirleri sebebiyle görüşmelerini online olarak gerçekleştirdiği açıklandı. Ayrıca Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.

2. Elizabeth kimdir kaç yaşında?

2. Elizabeth 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. 95 yaşındaki Kraliçe, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün kraliçesi. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir.6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu.