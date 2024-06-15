"Kraliçe arı taşıyoruz" dediler, gerçek başka çıktı
Adana’da arı taşıdıklarını söyleyen şahısların araçlarındaki kovanlardan uyuşturucu çıktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde durdurdu.
Araç sürücüsü Erdem B., “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz.” dedi.
Narkotik köpek "Aşil" kovanlara tepki verdi
Adana’da narkotik polisinin takiple durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta narkotik köpek "Aşil" bagajdaki arı kovanlarına tepki verdi.
Sürücü Erdem B. ile kuzeni Tuncay B.’nin indirildiği araçta narkotik köpek ile arama gerçekleştirildi.