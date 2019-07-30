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Kral tahta çıkışının yıl dönümünde binlerce mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla 4 binden fazla mahkum için af kararı verdi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:56
Kral tahta çıkışının yıl dönümünde binlerce mahkumu affetti

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in af kararından 4 bin 764 kişinin faydalandığı belirtildi.

Karar kapsamında, bin 916 mahkumun tahliye edildiği, 2 bin 477'sinin hapis cezalarının düşürüldüğü, 31 idam kararının müebbet hapse, 176 müebbet hapis cezasının da süreli hapis cezasına çevrildiği, ayrıca yargılaması devam eden 164 tutuklunun serbest bırakıldığı ifade edildi.

Aftan yararlananlar arasında ülkede Ekim 2016'da patlak veren Huseyme olaylarında tutuklananların yanı sıra terör suçlarından hüküm giyen ve "uzlaşı" programıyla topluma yeniden kazandırılması hedeflenen mahkumların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada bazı hükümlülerin de kritik sağlık sorunları, bedensel engel ve yaş nedeniyle af kapsamına alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:56
  1. Fas Kralı 6. Muhammed

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