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Kral Selman’dan "Netanyahu’nun ilhak planı geçersiz” çıkışı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği vaadinin geçersiz olduğunu söyledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:19
Kral Selman’dan "Netanyahu’nun ilhak planı geçersiz” çıkışı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği vaadinin geçersiz olduğunu söyledi.


Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. Kral Selman, görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ayın 16’sında yapılacak seçimi kazanması durumunda Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz bölgesini İsrail topraklarına ilhak etme planının geçersiz olduğunu belirtti. Kral Selman, “Filistin halkının yanındayız. Filistin krizini çözmek için Filistin’i ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral Selman’a teşekkür ederek, ”Suudi Arabistan tarih boyunca Filistin halkının yanında durdu. İşgal altındaki Kudüs’e yapılan saldırılarına karşı sessiz kalmadı” dedi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dün yaptığı konuşmada, 17 Eylül’de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:19
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