0553 313 94 23

Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi bir ay içinde ikinci kez Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a mesaj gönderdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 01:32
Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a sesli bir mesaj gönderdi.

Kuveyt'i ziyaret eden Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Prens Turki bin Muhammed bin Fahd'ın ilettiği aktarılan mesajın, ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde de mesajın ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirme yolları ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, mesajın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kral Selman, 18 Kasım'da da Kuveyt Emiri'ne bir mesaj göndermiş, ikili ilişkilere değindiği belirtilen mesajın ayrıntısı açıklanmamıştı.

KİK Suudi Arabistan'da toplanacak

39. KİK Zirvesi, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın dün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kuveyt Emiri, geçen hafta KİK üyesi ülkelere, konseyin sağduyulu yaklaşımı izleme, Katar krizini çözme ve kelime savaşlarından kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için ara buluculuk yaparken, son zamanlarda tarafların aynı tutumlarında ısrarcı olması nedeniyle ara buluculuk çalışmalarına ara verilmişti.

38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 01:32
  1. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  4. Kuveyt Emiri Sabah
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti
    1. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    2. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    3. Kütahya'da kamyon şarampole devrildi:..
    4. Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj
    5. New York borsası sert düşüşle kapandı
    6. Mısır'da fırtına
    7. ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev..
    8. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    9. Aydın'da gece yarısı korkutan yangın!
    10. Berberde otururken pompalı tüfekle..
    11. Trump'ın açıklamaları piyasaları alt..
    12. Sağlık çalışanlarına darp! Dişlerini..
    13. Manchester City liderliğini sürdürdü
    14. CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten..
    15. Suriyeli genci gasp ederek bıçaklayan..
    16. Netanyahu’dan Lübnan sınırında..
    17. Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor
    18. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti..
    19. Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple..
    20. İngiliz parlamentosu Brexit'te son..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor