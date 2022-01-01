Kral Selman'dan flaş karar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Şura Meclisi’nde yaptığı konuşmada, toplumun refahını sağlamak ve ekonomiyi geliştirmek için eğlence endüstrisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, eğlencenin önemli bir ekonomik faaliyet, özel sektör için bir gelir kaynağı ve diğer ekonomik faaliyetlerin ana itici gücü olarak kabul edildiğini, buna ek olarak insani bir ihtiyaç ve sosyal bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

2030 Vizyonu'nun, bu sektörü desteklemek ve güçlendirmek, özel sektörü de katkı sağlamaya teşvik etmek için çalışarak bu sektöre büyük önem verdiğini belirten Kral Selman, 2030 yılına kadar eğlence sektörü ve ilgili kuruluşların katkısının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 4,2'sine ulaşması ve 450 bin istihdam oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Şarkul Avsat'ın haberine göre, eğlence sektörü, Riyad Sezonu başta olmak üzere, sektörün tanık olduğu büyüme ve etkinliklerin artması ile Suudi toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşadığı en önemli dönüşümlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kral Selman, Riyad'ın Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yayınlanan Akıllı Şehirler Endeksi'nde G20 ülkelerinin başkentleri arasında en akıllı 3. şehir olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

En büyük 40 ekonomik şehir arasında yer alan Riyad'ın, dünyanın en büyük 10 ekonomik şehri arasına girmesinin ve 15 ila 20 milyon arasında bir nüfusa ulaşmasının yanı sıra kurulacak olan dünyanın en büyük sanayi şehri ile bir turizm-eğlence ve küresel bir sanayi destinasyonu haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yeni finans ve iş dünyasındaki değişiklikler göz önüne alındığında, eğlence çoğu ürün ve hizmet için bir önemli hale geldi.

Bu, Suudi iş sektörlerinin gerçekleştirdiği, tüketicinin ilgisini çeken ve sektör için yeni fırsatların açılmasını ve bol kazançlar elde etmesini sağlayan yeni eğlence biçimlerinin üretiminde, aralarındaki yüksek rekabet gücünde açıkça görülüyor.