Kral Selman, yüksek ateş nedeniyle tedavi altında! İlan edildi...
Suudi Arabistan devlet medyası, Kral Selman bin Abdulaziz'in "yüksek ateş ve eklem ağrılarından" muzdarip olduğunu ve bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez tıbbi testlerden geçeceğini bildirdi.
Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi.
DOKTORU YANIT VERDİ!
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.
Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.