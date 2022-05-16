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Dünya Kral Selman ile ilgili kritik gelişme!
Dünya

Kral Selman ile ilgili kritik gelişme!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 8 Mayıs'ta Cidde'de hastaneye yatırılmıştı. 86 yaşındaki Kral Selman'ın bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 07:01:00 - 2022-05-16 07:02:01
Kral Selman ile ilgili kritik gelişme!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

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