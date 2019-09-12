0553 313 94 23

Kral Selman ile Abbas "Ürdün Vadisi" konusunu görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz:- "(Netanyahu'nun ilhak vaadi) Bu açıklama Filistin halkına karşı gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı, Birleşmiş Milletler anlaşmasının ve uluslararası normların açık ihlalidir"

12 Eylül 2019 Perşembe 17:27
Kral Selman ile Abbas "Ürdün Vadisi" konusunu görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" planını, bölgedeki gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" açıklaması da dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında acil yol haritası üzerinde duruldu.

Görüşmede Selman, Netanyahu'nun tepki çeken seçim vaadine ilişkin, "Bu açıklama Filistin halkına karşı gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı, Birleşmiş Milletler anlaşmasının ve uluslararası normların açık ihlalidir. İsrail'in oldubitti siyasetini dayatmaya çalışması Filistin halkının değişmez haklarını ortadan kaldırmayacaktır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Suudi Arabistan'ın Filistin davası konusundaki duruşunu övdü.

- Netanyahu'nun "ilhak" vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:27
  1. Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. İsrail
  3. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdlaziz
  4. Ürdün Vadisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi
    1. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    3. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    4. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    5. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    6. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    7. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    8. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    9. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    10. Niğde’den ambulans helikopterle..
    11. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    12. Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç..
    13. Boko Haram yüzünden Nijerya’da 22 bin..
    14. Burdur'daki cinayet ve yağma davası
    15. Havaya ateş açtı, polisi görünce..
    16. "İsrail, Trump ve ekibini dinledi"..
    17. Ortaokul öğretmeni FETÖ’nün ‘Askeri..
    18. Esnaf Odasının BAKKA projesinin..
    19. Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk..
    20. Jandarma ekipleri okulların..
    21. Espark Stop Motion Animasyon..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
    24. Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk..
    25. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2..
    26. Trabzon'da korkutan olay! Bölge..
    27. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    28. Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    29. "Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi açıldı
    30. Vali, tekneyle göle açılarak, bahçede..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı