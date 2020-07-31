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Aktüel

Kral Selman bin Abdulaziz safra kesesi ameliyatının ardından taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:30:08 -
Kral Selman bin Abdulaziz safra kesesi ameliyatının ardından taburcu edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in geçirdiği ameliyat sonrasında hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Kraliyet Divanı, 85 yaşındaki Kral Selman'ın başkent Riyad'daki Kral Faysal Hastanesi'nden taburcu edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan makamları, 20 Temmuz'da Kral Selman'ın bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığını, 23 Temmuz'da da safra kesesi ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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