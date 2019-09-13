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Kral Şakir, 17 Burda AVM’de yoğun ilgi ile karşılandı

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale’nin alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 17 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini ’Kral Şakir’ ile buluşturdu.

13 Eylül 2019 Cuma 14:32
Kral Şakir, 17 Burda AVM’de yoğun ilgi ile karşılandı

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale’nin alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 17 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini ’Kral Şakir’ ile buluşturdu.


Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir ile çocuklar maskot karakterleri ile keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 17 Burda AVM, birbirinden eğlenceli faaliyet ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:32
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