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Dünya Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı ünlü Türk şirket yaptı
Dünya

Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı ünlü Türk şirket yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:13:00 -
Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı ünlü Türk şirket yaptı

Ülker Ailesi’ne ait olan ve birçok kraliyet organizasyonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı da hazırladı.

İngiltere Kralı III. Charles, başkent Londra’daki tarihi Westminister Abbey Kili­sesi’nde düzenenlenen dini tö­renle taç giydi.

Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çık­ma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.

III. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Ta­cı'nın yerine imparatorluk tacı­nı, Kraliyet kaftanı ve pelerini­nin yerine ise imparatorluk kaf­tanını giydi.

125 milyon dolara mal oldu­ğu açıklanan taç giyme töreni­ne Türkiye'yi temsilen Cumhur­başkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak etti. Törende hazırlanan pasta da bir Türk şirketinin im­zasını taşıdı. Ülker Ailesi’nin yaklaşık 3 milyar dolara 2014 yı­lında satın aldığı United Biscu­it, İngiltere tarihine imza atma­ya devam ediyor. United Biscu­it’in amiral markalarından olan ve Kraliyet Ailesi’nin pastacısı olarak bilinen McVitie’s, bu kez Kraliyet Ailesi’nin taç giyme tö­renine damga vurdu.

Kraliçe Elizabeth’in doğum günleri dahil birçok organizas­yonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pasta­yı da hazırladı. Duyuruyu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Ali Ülker yaptı.
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Ülker, LinkedIn’deki sayfa­sında şunu yazdı: “İngiltere’de pladis’in bir birimi olarak faali­yet gösteren United Biscuit, aynı zamanda ‘Royal Baker’ yani ‘Sa­rayın Fırıncısı’ sıfatını taşıyor. pladis’ten şef Robert Craggs’in, geçmiş yıllarda yapılan kraliyet pastalarından aldığı ilhamla ta­sarladığı bu pasta, taç giyme tö­renlerine özgü kraliyet sembol­lerinden oluşuyor. Bir kraliyet tarihçisi ve iki ödüllü pastacıyla işbirliği içinde hazırlanan mey­veli pastanın tepesinde, porse­len ve seramikten yapılan özel süslemeler de yer alıyor. Bu ta­rihi günde, yüzlerce davetliye ikram edilen pastanın mima­rı olan McVitie’s ve pladis ekip­lerini tebrik ediyorum! Böylesi önemli bir tarihi günün parçası olmak harikulade bir şey.”

Kaynak: Dünya Gazetesi

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