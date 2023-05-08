Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı ünlü Türk şirket yaptı

İngiltere Kralı III. Charles, başkent Londra’daki tarihi Westminister Abbey Kili­sesi’nde düzenenlenen dini tö­renle taç giydi.

Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çık­ma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.

III. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Ta­cı'nın yerine imparatorluk tacı­nı, Kraliyet kaftanı ve pelerini­nin yerine ise imparatorluk kaf­tanını giydi.

125 milyon dolara mal oldu­ğu açıklanan taç giyme töreni­ne Türkiye'yi temsilen Cumhur­başkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak etti. Törende hazırlanan pasta da bir Türk şirketinin im­zasını taşıdı. Ülker Ailesi’nin yaklaşık 3 milyar dolara 2014 yı­lında satın aldığı United Biscu­it, İngiltere tarihine imza atma­ya devam ediyor. United Biscu­it’in amiral markalarından olan ve Kraliyet Ailesi’nin pastacısı olarak bilinen McVitie’s, bu kez Kraliyet Ailesi’nin taç giyme tö­renine damga vurdu.

Kraliçe Elizabeth’in doğum günleri dahil birçok organizas­yonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pasta­yı da hazırladı. Duyuruyu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Ali Ülker yaptı.

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Ülker, LinkedIn’deki sayfa­sında şunu yazdı: “İngiltere’de pladis’in bir birimi olarak faali­yet gösteren United Biscuit, aynı zamanda ‘Royal Baker’ yani ‘Sa­rayın Fırıncısı’ sıfatını taşıyor. pladis’ten şef Robert Craggs’in, geçmiş yıllarda yapılan kraliyet pastalarından aldığı ilhamla ta­sarladığı bu pasta, taç giyme tö­renlerine özgü kraliyet sembol­lerinden oluşuyor. Bir kraliyet tarihçisi ve iki ödüllü pastacıyla işbirliği içinde hazırlanan mey­veli pastanın tepesinde, porse­len ve seramikten yapılan özel süslemeler de yer alıyor. Bu ta­rihi günde, yüzlerce davetliye ikram edilen pastanın mima­rı olan McVitie’s ve pladis ekip­lerini tebrik ediyorum! Böylesi önemli bir tarihi günün parçası olmak harikulade bir şey.”

Kaynak: Dünya Gazetesi