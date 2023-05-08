Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı ünlü Türk şirket yaptı
Ülker Ailesi’ne ait olan ve birçok kraliyet organizasyonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı da hazırladı.
İngiltere Kralı III. Charles, başkent Londra’daki tarihi Westminister Abbey Kilisesi’nde düzenenlenen dini törenle taç giydi.
Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.
III. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, Kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giydi.
125 milyon dolara mal olduğu açıklanan taç giyme törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak etti. Törende hazırlanan pasta da bir Türk şirketinin imzasını taşıdı. Ülker Ailesi’nin yaklaşık 3 milyar dolara 2014 yılında satın aldığı United Biscuit, İngiltere tarihine imza atmaya devam ediyor. United Biscuit’in amiral markalarından olan ve Kraliyet Ailesi’nin pastacısı olarak bilinen McVitie’s, bu kez Kraliyet Ailesi’nin taç giyme törenine damga vurdu.
Kraliçe Elizabeth’in doğum günleri dahil birçok organizasyonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral III. Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı da hazırladı. Duyuruyu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker yaptı.
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Ülker, LinkedIn’deki sayfasında şunu yazdı: “İngiltere’de pladis’in bir birimi olarak faaliyet gösteren United Biscuit, aynı zamanda ‘Royal Baker’ yani ‘Sarayın Fırıncısı’ sıfatını taşıyor. pladis’ten şef Robert Craggs’in, geçmiş yıllarda yapılan kraliyet pastalarından aldığı ilhamla tasarladığı bu pasta, taç giyme törenlerine özgü kraliyet sembollerinden oluşuyor. Bir kraliyet tarihçisi ve iki ödüllü pastacıyla işbirliği içinde hazırlanan meyveli pastanın tepesinde, porselen ve seramikten yapılan özel süslemeler de yer alıyor. Bu tarihi günde, yüzlerce davetliye ikram edilen pastanın mimarı olan McVitie’s ve pladis ekiplerini tebrik ediyorum! Böylesi önemli bir tarihi günün parçası olmak harikulade bir şey.”
Kaynak: Dünya Gazetesi