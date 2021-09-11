Kral gidince Juventus galibiyete hasret kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 yendi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olması sonrası Juventus zor zamanlar geçiriyor.
Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip hızlı başladı.
Juventus, 10. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile mücadelede öne geçti: 0-1.
İlk yarı, siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 57. dakikasında Napoli, Matteo Politano'nun golüyle skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1.
Karşılaşmanın son anlarına girilirken, 85. dakikada Kalidou Koulibaly, ev sahibi ekibi 2-1 üstün duruma getiren golü attı.
Başka gol olmayınca Napoli, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 3'te 3 yapan Napoli, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Juventus ise öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligin 3. haftasında da galibiyetle tanışamadı.
Ligin ilk haftasında Udinese ile 2-2 berabere kalan, 2. haftada evinde Empoli'ye 1-0 yenilen Juventus, 3. haftada da Napoli deplasmanından eli boş dönerek, tarihindeki en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Siyah-beyazlılar, 1 puanla 14. sırada yer alıyor.
Serie A'nın 3. haftasında, bugün oynanan bir diğer maçta, Venezia, deplasmanda Empoli'yi 2-1 yendi.