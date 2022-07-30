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Eğitim KPSS'de silgi kalem veriliyor mu? KPSS su götürmek yasak mı?
Eğitim

KPSS'de silgi kalem veriliyor mu? KPSS su götürmek yasak mı?

Merakla beklenen KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek olanlar ise ‘KPSS’de kalem silgi dağıtılıyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sınavlara kalem silgi götürmek yasak mı? Sınava girişte su götürülebilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 19:51:00 -
KPSS'de silgi kalem veriliyor mu? KPSS su götürmek yasak mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.  Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar sınav binasına kalem, silgi, peçete vs götürüp götürmeyeceklerini araştırıyor.

KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir

 

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