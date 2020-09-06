KPSS'de kimliğini unutan adayların imdadına polis yetişti

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrencilerden nüfus cüzdanını evinde unutan iki öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen ve saat 10.15'te başlayacak KPSS "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumu öncesi adaylar sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki öğrenci kimliklerini evlerinde unuttuklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polisten yardım istedi.

Bunun üzerine iki polis ekibi öğrencilerin bulunduğu yere yönlendirilerek evlerinden kimliklerini almaları sağlandı.

Öğrenciler, sınavın düzenlendiği okulun kapılarının kapanmasına 10 dakika kala sınava yetişti. Koşarak okula giriş yapan öğrenciler polislere teşekkür etti.

Kadın polis memuru, öğrencilerden birinin babasını arayarak, "Ekiplerimiz kızınızı sağ salim sınava yetiştirdi. Sizleri merak etmemeniz için bilgilendirmek amacıyla aradık." diyerek bilgi verdi.

Öğrencinin babası da polis memuruna, kendisinin yaylada olduğunu belirterek, "Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Bu arada başka iki adayın da son anda yetiştikleri gözlendi. Koşarak sınavın yapılacağı okula gelen iki kişi aramadan geçip sınava girecekleri salona ilerledi.