Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı. Oturumun ardından pek çok aday içerisinde 'pırasa, mantı ve köfte' yemek isimlerinin geçtiği soruyla ilgili paylaşımlar yapmaya başlandı.

KPSS yemek sorusu cevabı ne? KPSS pırasa köfte mantı sorusu nedir?

KPSS Türkçe testinde; . X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 ismin yemek yediği yerlerin sorulduğu pırasa, mantı ve köfte yemeklerinin yer aldı sorunun cevabı merak ediliyor.

ÖSYM henüz soru ve cevap anahtarını paylaşmadı. İkinci oturumun tamamlanmasıyla soruların açıklanması bekleniyor. Sosyal medya üzerinden ise bu soruyla ilgili pek çok yorum yapılıyor. Adaylar özellikle pırasa yemeğinin sorularda yer almasıyla ilgili farklı yorumlar yaptı.