Heyecanlı maratonda sona gelindi. 2022 KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Kpss soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavın ardından ise en çok merak edilen konuların başında ‘Sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır?’ sorusu geliyor. Soru ve cevap kitapçığının ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak sınavın tüm oturumları tamamlandıktan sonra soruların ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.