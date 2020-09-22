KPSS sonuçları ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları yapıldı. ÖSYM’nin yaptığı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül’de gerçekleştirilirken, KPS Alan Bilgisi sınavları da 12-13 Eylül’de binlerce adayın katılımıyla yapıldı. Öğretmen adayların girdiği ÖABT sınavı da 20 Eylül’de tamamlandı. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği KPSS 2020 lisans sınavlarında şimdi gözler KPSS sınav sonuçlarında. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre, ÖSYM’nin KPSS lisans sonuçlarını açıklama tarihi.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin sonuç sayfasından açıklanacak olan, 2020 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih 22 Ekim 2020.

KPSS sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ÖSYM’nin sonuç sayfasından açıklanacak. KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. KPSS sınav sonuçları için tıklayınız.

KPSS sınav sonuçları kaç yıl geçerli?

2020-KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasından geçerli olmak üzere iki yıldır. Lakin, öğretmen adayları için 2020-KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlıdır.

KPSS sınav tarihleri ÖSYM