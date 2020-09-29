KPSS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM KPSS sonuçları

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusu yapacak lisans mezunları KPSS sınavında ter döktü. ÖSYM tarafından yapılan 2020 KPSS lisans sınavları yapıldı. ÖSYM’nin yaptığı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül’de gerçekleştirilirken, KPS Alan Bilgisi sınavları da 12-13 Eylül’de binlerce adayın katılımıyla yapıldı. Öğretmen adayların girdiği ÖABT sınavı da 20 Eylül’de tamamlandı. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği KPSS 2020 lisans sınavlarında şimdi gözler KPSS sınav sonuçlarında. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020-KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları haberi.

Koronavirüs salgını KPSS sınavlarını da etkiledi. KPSS tarihinde bazı değişiklikler söz konusu oldu ve ÖSYM KPSS sınavına ilişkin tarihleri açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sınavı takvimine göre KPSS 2020 lisans sınavı gerçekleştirildi. KPSS lisans sınavına katılan adayların gözü kuşağı ÖSYM’den gelecek KPSS sınav sonuçlarına çevrildi. KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmadığını merak ederken ÖSYM’nin KPSS sonuç takvimine göre, 2020 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih 22 Ekim 2020. KPSS sınav sonuçları için tıklayınız.

KPSS sınav sonuçları nereden açıklanacak?

2020 KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ internet üzerinden açıklanacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM AİS şifresi üzerinden öğrenilebilecek.