KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin web adresinden sonuçlarını öğrenebiliyor.
Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültürGenel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.
KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır
KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.