KPSS sonuçları 2019 son dakika ÖSYM KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

2019 KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS lisans 2019 sınav sonuçları en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyenlerin girdiği KPSS sınavlarına ilişkin bugün büyük gün. KPSS sonuçları 2019 lisans sınavına giren adaylar, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? KPSS sonuçları öğretmenlik açıklandı mı? sorularını soruyor.

Son dakika KPSS sınav sonuçları ne zaman, KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2019 KPSS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? sorusunun cevabı sınava giren milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS sınav maratonu 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile son bulmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 29 Ağustos Perşembe günü adayların erişimine sunulacağı duyurulmuştu. KPSS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından net bir bilgi verilmezken sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulmazı bekleniyor.

2019 ÖSYM KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2019 KPSS sonuçlarının belirtilen gün ve tarihlerde sorgulamaya açılacağını duyurmuştu.

KPSS sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.