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Eğitim KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 ortaöğretim düzeyi için araştırmalar hız kazandı. KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:25:00 -
KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2021'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi...

KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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