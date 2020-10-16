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Eğitim KPSS sınav sonuçları açıkladı mı? ÖSYM KPSS sonuçları
Eğitim

KPSS sınav sonuçları açıkladı mı? ÖSYM KPSS sonuçları

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınav sonuçları ÖSYM son dakika. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT ne zaman? 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül, KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül, KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül’de yapıldı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:21:00 -
KPSS sınav sonuçları açıkladı mı? ÖSYM KPSS sonuçları

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yapılmakta. 2020 KPSS lisans sınavı tamamlandı. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS A Grubu ve B Grubu kadrolarında memur olmayı bekleyen adaylar KPSS sınavında ter dökmekte. KPSS lisans sınavına giren adaylar ÖSYM’nin açıklayacağı KPSS sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM’nin KPSS takviminde göre 2020 KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. KPSS sınav sonuçları için tıklayınız

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