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Aktüel KPSS sabah oturumu sona erdi
Aktüel

KPSS sabah oturumu sona erdi

Sınavın öğleden sonraki oturumu saat 14.45'te başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:46:37 -
KPSS sabah oturumu sona erdi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri uygulandı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylara 120 soru için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu saat 14.45'te başlayacak ve adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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