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Eğitim KPSS saat kaçta sına kaç dakika sürüyor? KPSS birinci ikinci oturum saatleri:
Eğitim

KPSS saat kaçta sına kaç dakika sürüyor? KPSS birinci ikinci oturum saatleri:

KPSS saat kaçtan sonra sınav binasına alınmayacak? Merakla beklenen KPSS lisans sınavında heyecan bugün başlayacak. Sınava girecek olanlar oturumların saat kaçta başlayacağını kaç saat süreceğini araştırıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 01:04:00 -
KPSS saat kaçta sına kaç dakika sürüyor? KPSS birinci ikinci oturum saatleri:

31 Temmuz 2022’de yapılan ancak iptal edilen KPSS Lisans sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, sına saat kaçta başlayacak ne kadar kaç saat sürecek?

KPSS saat kaçta sına kaç dakika sürüyor? KPSS birinci ikinci oturum saatleri:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından, "2022-KPSS Lisans adaylarımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak. Bu belgelerin dışında, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı veya kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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