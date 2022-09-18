KPSS saat kaçta bitecek?
31 Temmuz'da yapılan ardından ertelenen KPSS lisans sınavı bugün tekrar yapılıyor. Sınav saat 10.15'te başladı. Adayları heyecanla bekleyenler ise sınavın saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman saat kaç gibi bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Peki, sına kaç dakika sürecek?
KPSS saat kaçta bitecek?
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. İlk oturum 12.25'te sona erecek.
Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise 16.05'te tamamlanacak.