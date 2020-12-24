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Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?| KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?| KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta?

KPSS ortaöğretim sonuç ekranı| 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? | KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir? | KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 06:50:00 -
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?| KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta?

KPSS ortaöğretim sonuç öğren | 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapıldı. Sınava giren adaşlar sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklanır mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?| KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise belli değil. Ancak sonuçların 09.00 ila 10.00 arasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Adaylar sonuçlarının ÖSYM sonuç açıklama sisteminden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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