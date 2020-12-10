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Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları son dakika merak ediliyor. 22 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim ayağında Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri için binlerce aday ter döktü. 2020 KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:13:00 - 2020-12-10 14:13:48
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) ÖSYM tarafından 22 Kasım’da  81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.

KPSS 2020 ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

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