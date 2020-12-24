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Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | KPSS ortaöğretim sonuç ekranı
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | KPSS ortaöğretim sonuç ekranı

22 Kasım'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçların nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilir? | KPSS ortaöğretim sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:44:00 -
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | KPSS ortaöğretim sonuç ekranı

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık’ta açıklandı. Peki, KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | KPSS ortaöğretim sonuç ekranı

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sisteminden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

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